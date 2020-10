CIRCOLO DELLA VELA BARI: NASCE IL CAMPIONATO AUTUNNALE CITTÀ DI BARI. DOMENICA IN ACQUA

Promosso da CV Bari e CN Bari

XVII TROFEO “ARNALDO CAROFIGLIO” Timone d’oro – 11 ottobre 2020

XXXIII Trofeo Bottiglieri – 8 e 22 novembre

VIII Trofeo Marisabella – 13 dicembre

Con il XVII Trofeo Arnaldo Carofiglio – Timone d’Oro organizzato dal Circolo della Vela Bari prende il via anche la prima edizione del campionato autunnale Città di Bari.

I risultati del Trofeo Arnaldo Carofiglio concorrono, insieme alle due giornate del XXXIII Trofeo Bottiglieri (8 e 22 novembre) e al VIII Trofeo Marisabella (13 dicembre), alla formazione della classifica del primo “Campionato Autunnale città di Bari, nato dall’intesa del Circolo della Vela e del Circolo Nautico Bari, con la collaborazione degli altri circoli nautici cittadini (LNI Bari, CC Barion e CN Il Maestrale), per offrire agli armatori pugliesi la possibilità di regatare ad ottobre, novembre e dicembre, approfittando delle belle giornate che spesso l’autunno pugliese regala, con la possibilità di iscriversi al campionato o alle singole manifestazioni che manterranno comunque autonome classifiche. Al termine del campionato, ci sarà la premiazione dei primi classificati per ogni categoria in gara.

La partenza della regata di domenica prossima è fissata per le 10.30 con un percorso a bastone per tutte le imbarcazioni (ammessi monoscafi di almeno 5,5mt lft con certificato di stazza ORC). Due le possibili prove da svolgere, ma la regata sarà valida anche con una sola prova. Non è previsto il recupero delle prove non disputate. I concorrenti dovranno essere tutti in possesso della tessera FIV, con visita medica in corso di validità. La partenza verrà data dallo specchio acqueo antistante il lungomare Sud di Bari. Il Trofeo “A. Carofiglio” sarà assegnato al Timoniere 1° classificato in Tempo Reale di ogni raggruppamento. Saranno inoltre premiati i timonieri 2°e 3° classificati in Tempo Reale di ogni raggruppamento. Al fine di poter ottemperare alle disposizioni Covid19, alla premiazione potrà partecipare solo l’armatore accompagnato da un membro dell’equipaggio. La premiazione si terrà presso la sede al Margherita del Circolo della Vela Bari il giorno 11 ottobre 2020 alle ore 18.00.

Per info: www.circolodellavelabari.it

29ER

Intanto, è iniziato ieri a Punta Ala il Campionato Italiano 29er organizzato dallo Yacht Club Punta Ala, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela. Il CV Bari partecipa con tre dei suoi equipaggi. Si tratta di Marco Corrado e Matteo Catalano, Claudia Quaranta e Carlo Vittoli, Alfonso Palumbo e Dodo Palumbo.

XIV PINO CARABELLESE

Infine i risultati della regata di domenica scorsa. Da Nardò, Gallipoli, Monopoli, Trani e Bari, in 40 si sono presentati sulla linea di partenza del XIV trofeo Pino Carabellese organizzato a Bari dal Circolo della Vela Bari, in una giornata dalle condizioni meteo difficili. Gli Optimist pugliesi hanno affrontato vento instabile con una forte corrente di maestrale nelle prime due prove e poi vendo da Levante (EST) fino a 10 nodi nella terza regata. Il tutto sotto gli occhi vigili del presidente del Comitato di regata, Stefano Antoncecchi e tutto il comitato e il presidente del Comitato delle proteste Mario Cucciolla.

Primo classificato al termine della giornata per la categoria juniores è stato Francesco Carrieri, vincitore anche del Trofeo Carabellese, tesserato con la LNI Bari e da maggio nella squadra optimist del CV Bari, con un posto anche nel GAN (Gruppo Agonistico Nazionale) Optimist. Secondo e terzo posto sono andati a due ragazze: Elettra Muciaccia (prima femminile) e Alessandra Coco, a completare un podio tutto targato CV Bari. Tra i cadetti a salire sul gradino più alto del podio è stata Martina Volpicella (CV Bari), prima femminile, seguita dalla compagna di squadra Mariacarla Montanaro. Terzo posto per Francesco Stabile (LNI Bari).

Con il trofeo Carabellese si sono conclusi anche il campionato zonale juniores e il meeting cadetti VIII zona Fiv con rispettivamente Francesco Carrieri e Martina Volpicella primi classificati. “Una stagione difficile quella che si conclude – commenta l’istruttore Optimist CV Bari, Beppe Palumbo -. Il lockdown ci ha impedito di svolgere la consueta attività da marzo a giugno. Un plauso va ai ragazzi per l’impegno profuso nel cercare di recuperare la condizione ottimale dimostrando l’attaccamento a questo sport fatto di passione e divertimento di gruppo”.

