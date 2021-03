L’Italia Cup Laser di Formia regala soddisfazioni alla Fraglia Vela Riva

Riva del Garda- Sono di livello assoluto i risultati ottenuti dagli atleti della Fraglia Vela Riva in occasione della frazione di Formia dell’Italia Cup Laser, evento che nel week end appena concluso ha radunato quasi quattrocento atleti (duecento solo i Radial), provenienti da ogni angolo della penisola. Le condizioni di vento forte hanno fatto selezione, permettendo ai velisti più preparati di far valere l’esperienza per sopravvivere nelle zone alte della classifica.

Ecco quindi che per il sodalizio benacense, i cui atleti impegnati nel Laser sono guidati da Fabio Zeni e accompagnati da Milos Di Iasio, dall’agguerrito raggruppamento Radial sono arrivati il secondo posto della già campionessa iridata Chiara Beatrice Floriani, risultata anche prima delle U21, e il quarto assoluto di Mattia Cesana (1° U17). In flotta Silver, invece, Augusto Cardellini ha chiuso trentacinquesimo.

Positiva anche la partecipazione delle più piccole nel Laser 4.7, con Emma Mattivi al terzo posto e Giorgia Bonalana ventitreesima.

