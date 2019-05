A Napoli il XV Meeting Annuale INSME

“Fintech & Logistica: nuove tecnologie e nuovi mercati per le PMI” sarà il tema centrale del 15° Meeting annuale dell’INSME che si terrà a Napoli il 6 e 7 giugno.

La Conferenza Annuale dell’INSME si propone di capire come le tecnologie finanziarie e la logistica influenzano le PMI, come sfruttare le opportunità e come affrontare con successo le sfide generate dalle nuove tecnologie digitali.

L’evento è organizzato in collaborazione con SRM e dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Sarà ospitato nel Palazzo Piacentini di Intesa Sanpaolo.

