La Città Metropolitana di Bologna autorizza l’espansione di Interporto

Via libera della Città metropolitana all’espansione di Interporto nel Comune di San Giorgio di Piano

Il progetto urbanistico dell’Interporto di Bologna si articola su tre piani di espansione (PPE – Piani Particolareggiati di Esecuzione). Il primo ed il secondo sono già stati completati, mentre parte del terzo è già stato realizzato sul territorio di Bentivoglio.

Con la variante appena approvata, si avvia la realizzazione del terzo piano anche nel comune di San Giorgio di Piano, che vedrà la costruzione di magazzini dedicati ad attività di trasporto e logistica.

Il Piano prevede, inoltre, la realizzazione di un’uscita a nord dell’infrastruttura, finalizzata esclusivamente al transito di mezzi leggeri o medio pesanti, confermando anche i percorsi ciclabili previsti all’interno dell’ambito.

Il nuovo accesso nord permetterà di razionalizzare i transiti in arrivo riducendo quindi le percorrenze interne ad Interporto; inoltre potrà essere utilizzato per collegare il Polo Logistico con il trasporto pubblico, con la rete ciclabile e con la stazione di San Giorgio di Piano. L’accesso sud è utilizzato dai veicoli leggeri e pesanti e come tale resterà in funzione.

