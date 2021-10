MSC CROCIERE SCHIERA UNA SECONDA NAVE PER LA WORLD CRUISE 2023

MSC World Cruise 2023

-La Compagnia si è vista costretta ad annullare la MSC World Cruise 2022 a causa dell’attuale indisponibilità dei porti

-Con MSC Poesia, salperà anche MSC Magnifica permettendo agli ospiti che avevano già prenotato di vivere il proprio sogno di vacanza nel 2023

-Le vendite per MSC Magnifica World Cruise 2023 aprono oggi

Ginevra, Svizzera– MSC Crociere ha rivelato oggi che una seconda nave si unirà a MSC Poesia nella MSC World Cruise 2023: MSC Magnifica. È la prima volta, per l’intero settore crocieristico, che due crociere intorno al mondo vengono realizzate contemporaneamente. Le due navi ospiteranno complessivamente oltre 5.000 ospiti e partiranno entrambe il 4 gennaio 2023 da Civitavecchia e il 5 gennaio 2023 da Genova, in Italia, per crociere mondiali simultanee, ma con rotte diverse.

MSC Magnifica replicherà l’itinerario che avrebbe dovuto eseguire MSC Poesia nella MSC World Cruise 2022, la quale, dopo un’attenta considerazione e valutazione, è stata purtroppo annullata in quanto non sarebbe stata realizzabile a causa dei troppi porti che applicano ancora stringenti restrizioni per combattere la pandemia. Gli ospiti che sognavano di realizzare il proprio viaggio di una vita a bordo di MSC Magnifica avranno quindi la possibilità di viverlo nel 2023.

Gianni Onorato ha commentato: “Purtroppo ci siamo visti costretti ad annullare la MSC World Cruise in programma per il 2022, ma sappiamo che una crociera mondiale è davvero il viaggio di una vita per molte persone e quindi ci siamo attivati al fine di offrire la migliore soluzione possibile per i nostri fedeli ospiti. La crociera mondiale di MSC Poesia del 2023 era già al completo, abbiamo quindi apportato delle modifiche al programma di MSC Magnifica, una popolare nave da crociera mondiale, in modo che potesse essere in grado di offrire lo stesso itinerario in programma nel 2022, semplicemente un anno dopo. La nave partirà infatti nella stessa data e farà scalo in tutti i porti previsti”.

Le vendite per la MSC World Cruise 2023 di MSC Magnifica sono ora aperte e gli ospiti che avevano una prenotazione per la MSC World Cruise 2022 verranno a breve contattati, dando loro la priorità nel riproteggere la propria prenotazione. A coloro che decidono di spostare la propria prenotazione al 2023 la Compagnia, a dimostrazione di gratitudine per la fedeltà, darà modo di prenotare una crociera gratuita tra il primo gennaio ed il 3 maggio 2022, in modo che possano godere di una vacanza in crociera durante questo periodo dell’anno1. La World Cruise 2023 a bordo di MSC Poesia è attualmente esaurita e ha una lista d’attesa, ciò garantisce un’opportunità per questi ospiti di navigare su MSC Magnifica.

MSC Poesia e MSC Magnifica salperanno insieme nel 2023 con imbarco a Civitavecchia il 4 gennaio e a Genova il 5 gennaio, in Italia, a Marsiglia, in Francia, il 6 gennaio e Barcellona, in Spagna il 7 gennaio. Sarà un momento celebrativo molto speciale per gli ospiti delle due navi che partiranno alla scoperta di incantevoli mete nel mondo.

Una volta attraversato il Mar Mediterraneo, le navi separeranno nell’Oceano Atlantico. MSC Magnifica circumnavigherà il Sud America, attraverserà l’Oceano Pacifico del Sud e proseguirà verso l’Oceano Indiano, il Mar Arabico, il Mar Rosso per poi tornare nel Mediterraneo attraverso lo spettacolare Canale di Suez.

MSC Poesia, invece, attraverserà il Canale di Panama e viaggerà lungo la costa occidentale dell’America centrale e del Nord America, proseguendo poi per l’Oceano Pacifico passerà un lungo periodo in Asia. Attraversando l’Oceano Indiano, la nave tornerà poi nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

MSC WORLD CRUISE 2023 – ITINERARIO DI MSC MAGNIFICA

MSC Magnifica visiterà 43 splendide destinazioni in 24 paesi nei cinque continenti, con un itinerario che toccherà più di 25 siti patrimonio mondiale dell’UNESCO. Lo spettacolare viaggio di 117 giorni offre nove pernottamenti estesi e la nave attraverserà l’equatore due volte.

Partendo dal Mediterraneo, la nave si dirigerà a sud-ovest passando per Lisbona, in Portogallo, e a Funchal, sull’Isola di Madeira, per poi arrivare a Mindelo, Capo Verde, punto in cui attraverserà l’equatore, arrivando in Sud America. Qui i passeggeri potranno visitare 11 destinazioni indimenticabili attraverso il Brasile, l’Argentina, l’Uruguay e il Cile, con pause di due giorni nelle città di di Rio de Janeiro, località balneare di fama mondiale in Brasile e Buenos Aires, la capitale argentina famosa per la sua collezione di arte latina e Ushuaia, Argentina – con paesaggi e natura mozzafiato.

Partendo dal Sud America e attraversando l’Oceano Pacifico del Sud, gli ospiti visiteranno le esotiche e paradisiache isole di Tahiti, Polinesia Francese e Rarotonga & Aitutaki delle Isole Cook. In seguito l’itinerario continua verso la Nuova Zelanda e l’Australia per destinazioni come Auckland, Napier e Wellington, oltre a due giorni a Sydney per sperimentare tutto ciò che questa città metropolitana e balneare e tutte le sue attrazioni hanno da offrire.

Altri luoghi da esplorare aspetteranno gli ospiti della nave nelle spiagge appartate delle isole Lifou & Mare in Nuova Caledonia, Alotau con le sue acque turchesi, poi Papua in Nuova Guinea prima di dirigersi verso l’isola di Lombok in Indonesia, poi Singapore e Port Klang per Kuala Lumpur, in Malesia.

Prima di raggiungere l’incredibile Canale di Suez, gli ospiti potranno visitare altre destinazioni indimenticabili tra cui Colombo, in Sri Lanka ed avranno a disposizione due giorni per conoscere i luoghi, gli odori e i sapori di Mumbai, in India, prima di raggiungere Salalah, in Oman e Aqaba, in Giordania per raggiungere l’antico sito di Petra.

Con non più di quattro giorni consecutivi di navigazione, gli ospiti potranno anche godere di un totale di nove arrivi notturni nei porti tra cui Rio de Janeiro (Brasile), Buenos Aires (Argentina), Ushuaia (Argentina), Valparaiso (Cile), Callao (Perù), Papeete (Tahiti), Sydney (Australia), Benoa (Indonesia) e Mumbai (India), ciò permetterà loro di avere a disposizione una gran quantità di tempo per esplorare queste splendide destinazioni e godere di una serata a terra.

MSC Crociere è famosa per un’incredibile offerta di escursioni a terra progettate per soddisfare tutti i gusti, dando agli ospiti la libertà di sfruttare al meglio ogni momento a terra. La crociera MSC World Cruise 2023 non fa eccezione, con 15 escursioni a terra incluse nel costo del biglietto della crociera e naturalmente la possibilità di prenotare altre escursioni sia in anticipo che durante la crociera – maggiori informazioni sulle escursioni a terra saranno presto disponibili.

Gli ospiti navigheranno con stile e comfort a bordo di MSC Magnifica durante questo incredibile viaggio intorno al mondo, con il biglietto di crociera che include:

-Un pacchetto bevande

-15 escursioni a terra incluse nel prezzo

-30% di sconto sul servizio di lavanderia

I membri del Voyagers Club che prenotano la MSC World Cruise 2023 riceveranno uno sconto extra del 5% e i membri Silver, Gold e Diamond godranno di un credito a bordo di € 50 a persona, oltre all’abituale sconto del 5%. Questa offerta è valida fino al 30 novembre 2021. I membri che prenotano la World Cruise 2023 riceveranno anche un accredito di punti triplo per il tipo di Esperienza scelta, i punti verranno assegnati al momento della prenotazione.