Gentlemen’s Cup: Il Protagonist 7.50 General Lee fa sua la prima giornata

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Gargnano- Si apre nel segno di Genere Lee l’edizione 2021 della Gentlemen’s Cup, evento che anticipa di due settimane la disputa del Campionato Italiano Protagonist 7.50, appuntamento di riferimento per gli specialisti di questo monotipo di estrazione benacense.

Lo scafo di Patrizia Anele, che al timone impegna Mauro Spagnoli, si è destreggiato bene tra le raffiche di un’Ora che ha soffiato ta gli 8 e i 10 nodi ruotando pian piano verso destra e grazie a uno score – 2-4-2 – di rilievo ha messo in fila Casper (1-5-5) di Lorenza Mariani, in controllo della flotta per tutta la prima regata, e Pegaso (7-2-3) di Valerio Manfrini.

Gli altri successi di giornata sono andati a Spirito Libero (5-1-7) di Claudio Bazzoli, attualmente quarto e che conta sull’esperienza di Pietro Corbucci, e a Avec Plaisir (UFD-7-1) di Renato Vallivero e del timoniere Matteo Giovannelli.

Come si evince dal rimescolamento delle posizioni di vertice verificatosi regata dopo regata, la classe Protagonist 7.50 si conferma estremamente competitiva e, di massima, aperta a ogni possibile risultato o ribaltamento di classifica.

Ecco perchè va seguita con attenzione la giornata di domani, che segnerà la conclusione di questa Gentlemen’s Cup, organizzata dal Circolo Vela Gargnano.