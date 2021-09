PROROGATE AL 26 SETTEMBRE LE ISCRIZIONI AI CORSI ITS MARCO POLO ACADEMY 2021-2022

Domani 10 settembre a Venezia presentazione dell’offerta formativa



Domani 10 settembre alle ore 17:30 a Venezia – Santa Marta – presso l’Istituto Tecnico Superiore “Marco Polo Academy” si terrà l’ultima tappa del road show di presentazione dei percorsi formativi proposti presso le diverse sedi del Veneto dislocate, anche a Treviso, Rovigo e Mirano.



L’evento è rivolto agli aspiranti talenti logistici, ma è aperto a tutti, potendovi accedere tramite registrazione gratuita on line (https://www.itsmarcopolo.it/iscrizione-allopen-day-di-venezia-settembre-2021/).



L’obiettivo è quello di presentare nel dettaglio l’offerta formativa 2021-2022 del Polo tecnico superiore veneziano, sostenuto e finanziato dalla Regione del Veneto, dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero dell’Istruzione e che oggi – pur nel difficile periodo post pandemico – mantiene ancora un placement di assoluta rilevanza: l’84% nell’immediato post diploma, grazie ad una formazione biennale che si tiene al 50% in aula e al 50% in azienda.



“L’ITS Academy sforna professionisti dell’ambito delle tante declinazioni della logistica; della gomma, del ferro, dell’intermodalità, della portualità, che trovano occupazione fin da primo anno tanto che si deve fare un patto con le imprese perché non assumano prima che gli studenti abbiano completato il percorso formativo.” – sostiene l’Assessore Donazzan.

La scadenza delle iscrizioni è stata prorogata al 26 settembre per consentire ai ragazzi di raccogliere e approfondire maggiormente il contesto di lavoro e formazione in cui sono inseriti, alla luce delle sempre più numerose variabili che lo condizionano: “Gli ITS sono stati definiti dal Premier Mario Draghi come un “pilastro educativo” e i dati di placement lo confermano. Per questo nel nostro cluster portuale intendiamo continuare ad investire e impegnarci affinché questo polo formativo possa offrire opportunità di crescita per gli studenti e per il tessuto logistico e trasportistico veneziano e Veneto. È anche in virtù di tale attività se i giovani possono usufruire di tutti i supporti e i riferimenti da porre alla base di una solida carriera professionale ed il mondo dei trasporti e della logistica può contare su personale qualificato e pronto a contribuire allo sviluppo del tessuto produttivo e industriale”, il commento del Presidente AdSPMAS, Fulvio Lino Di Blasio.



La formazione specialistica di ITS Marco Polo Academy copre numerosi ambiti professionali nel settore: “Trasporti marittimo-portuali e aeroportuali” (sede di Venezia), “Gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain” (sede di Treviso), “Gestione dei trasporti e della logistica” (sede di Rovigo), “Human Resource & Mobility Manager” (sede di Mirano), “Gestione, manutenzione e conduzione di mezzi ferroviari (sede di Venezia).



“La logistica negli ultimi anni ha fatto passi da gigante: da perfetta sconosciuta, è diventata ganglio fondamentale del sistema Paese e fonte di occupazione per molti giovani” sottolinea Damaso Zanardo, Presidente di ITS Marco Polo – “La formazione tecnica offerta dal nostro ITS e la possibilità di prendere per mano e portare i giovani direttamente in azienda risulta essere la risposta vincente alle richieste del nostro settore”.