EMANUELE GRIMALDI ELETTO PRESIDENTE DELL’ICS

Il 22 giugno a Londra, l’Assemblea dell’International Chamber of Shipping (ICS) ha eletto Emanuele Grimaldi presidente dell’organizzazione che rappresenta a livello globale le associazioni armatoriali nazionali e oltre l’80% della flotta mondiale.

Emanuele Grimaldi è il primo italiano ad assumere la guida dell’Associazione mondiale degli armatori, dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente dal 2016. L’AD del Gruppo Grimaldi non è nuovo ad incarichi di leadership nell’ambito delle principali associazioni nazionali ed internazionali del mondo dello shipping: dal 2001 al 2003 ha rappresentato gli armatori europei come Presidente dell’ECSA – European Community Shipowners’ Associations e dal 2013 al 2018 gli armatori italiani come Presidente di Confitarma.

Tra le priorità che caratterizzeranno il suo mandato ci saranno la riduzione delle emissioni ed il benessere degli equipaggi. “Le decisioni che prenderemo, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo net zero, potrebbero cambiare la struttura del settore nei decenni a venire”, ha affermato Emanuele Grimaldi subito dopo la sua nomina. Rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni armatoriali nazionali presenti all’Assemblea dell’ICS, ha aggiunto: “Farò molto affidamento sul vostro sostegno per continuare ad essere una voce forte della ragione e del buon senso e, soprattutto, di un punto di vista comune per l’intera industria globale, non solo quella di un particolare settore o di un interesse nazionale dominante”.

“Ringrazio per la fiducia che mi viene accordata per questo prestigioso mandato che intendo portare avanti con il massimo impegno – ha proseguito Emanuele Grimaldi – lavorerò con tutti per promuovere le priorità dello shipping mondiale al fine di rispondere alle future esigenze in un mondo che sarà sempre più sostenibile, proseguendo l’eccellente lavoro del mio predecessore Esben Poulsson e di tutta la squadra dell’associazione. A tal fine intendo proseguire nel dialogo con le istituzioni marittime per supportare lo shipping nelle sfide che il mercato propone. Valori condivisi e il desiderio di armonizzare i parametri a livello mondiale per garantire lo sviluppo, la promozione e l’applicazione delle migliori pratiche in tutto il settore marittimo hanno portato nel 1921 alla costituzione dell’ICS. Oggi ancora più che allora dobbiamo seguire questo percorso promuovendo cooperazione, sicurezza, sostenibilità ambientale, mercati aperti e concorrenza leale, puntando sempre a standard operativi elevati”.

“A nome del Consiglio Generale di Confitarma – afferma il Presidente Mario Mattioli – rinnovo le più vive congratulazioni ad Emanuele Grimaldi esprimendo anche il grande orgoglio per la sua nomina che rappresenta anche un importante riconoscimento per l’armamento italiano. Inoltre, l’elezione di un italiano a tale prestigioso incarico internazionale premia l’intero Paese. Sono certo che farà un gran bel lavoro al servizio del settore marittimo mondiale in questa fase cruciale, caratterizzata da incertezze e problemi, e che richiede un forte impegno a sostegno per le numerose sfide che l’industria marittima deve affrontare ed i progetti che l’industria della navigazione marittima intende realizzare per sostenere questo settore fondamentale per l’economia mondiale. La Confederazione degli Armatori Italiani è al fianco del nuovo presidente di ICS garantendo tutto l’appoggio e la collaborazione necessaria a tutela di un settore in grande trasformazione ed alle prese con una crisi mondiale le cui conseguenze sono imprevedibili”.

L’ICS è stata fondata nel 1921 per garantire lo sviluppo, la promozione e l’applicazione delle migliori pratiche in tutto il settore marittimo. In qualità di voce collettiva dell’industria marittima internazionale, ha tra i suoi principali interlocutori autorità di regolamentazione internazionali quali l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nonché altre autorità governative e stakeholder. Attraverso la propria attività, l’ICS mira a influenzare positivamente i cambiamenti normativi elevando standard di qualità, sicurezza e protezione ambientale del settore.

EN

Emanuele Grimaldi appointed ICS Chairman

-The International Chamber of Shipping’s board appoints Mr. Emanuele Grimaldi, Managing Director of the Grimaldi Group, as chairman.

-ICS recognises Day of the Seafarer, honouring the efforts of crews throughout the ongoing supply chain crisis.

London – The board of the International Chamber of Shipping (ICS), representing 80% of the world’s merchant fleet, today appointed Emanuele Grimaldi, President and Managing Director of Grimaldi Euromed SpA, as Chairman of the Board.

Grimaldi, a former president of both Confitarma and European Community Shipowners Association (ECSA), was formally voted in as chair by the ICS Board of Directors, following the announcement of his nomination last year. Alongside ICS Secretary General, Guy Platten, his mandate will include working to find private and public solutions to a range of issues facing the sector, including decarbonisation, digitisation, diversity, and crew change.

He succeeds current chair, Esben Poulsson, Executive Chairman ENESEL PTE. LTD., who has served as ICS Chair since 2016, and who steps down after serving three terms of office.

Emanuele Grimaldi, ICS Chairman, commented on his appointment:

“I am honored to represent the shipping industry at this crucial juncture in our history. I hope to build on the legacy of my predecessor Esben Poulsson, and continue to drive meaningful change within the sector and work closely with UN bodies.

“The world is changing, and shipping must change with it. Fundamental transformation to our fuel supplies, our technology, and the skillsets of our workforce will define the direction shipping takes this decade. I’m excited to say that we are confronting the challenge head on.

“While we are not immune from the challenges that face the global economy, we are resilient. I am confident that the sector will remain a force for good on the international stage, facilitating the movement of vital supplies to those who need them most.”

This Saturday, June 25, the maritime sector will come together to honor the hard work and sacrifice of the 1.8 million seafarers who crew the global fleet, celebrating the UN Day of the Seafarer. This year’s theme is ‘Your voyage – then and now, share your journey,’ looking at seafarer voyages, and how they have both evolved and stayed the same throughout the history of this essential profession.

Guy Platten, Secretary General of the International Chamber of Shipping, remarked:

“I’m pleased to welcome longtime board member, Emanuele Grimaldi, to the position of Chairman. I have full faith in him and look forward to working closely together to advance the maritime sector and support our seafarers.

“I cannot thank outgoing chair, Esben Poulsson, enough for his six years of leadership and companionship. Expertly navigating ICS through several major events, including the Covid-19 crew change crisis, a rise in piracy, and the Suez Canal blockage.”