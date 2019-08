Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in visita alla Direzione Marittima di Bari

Scritto da Redazione Diporto, Italia, News

Ieri 5 agosto il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha fatto visita alla Direzione Marittima di Bari.

Accolto dal Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata jonica Contrammiraglio Giuseppe Meli, il Comandante Generale ha incontrato il personale militare e civile di tutti gli uffici della sede, soffermandosi sulle attività e prospettive future e rivolgendo un ringraziamento all’organico per l’attività quotidianamente svolta con professionalità, sacrifico e impegno a beneficio della collettività ed a tutela della sicurezza e dello sviluppo ordinato degli usi civili e produttivi del mare.

Il Comandante Generale ha quindi effettuato, a bordo della Motovedetta CP 262, una breve visita del porto e, successivamente, presso la Stazione satellitare COSPAS-SARSAT ubicata nella Caserma “W. Fachin” sul Molo S. Cataldo, dove il Direttore della Stazione, Capitano di Fregata Giancarlo Salvemini, ha illustrato le funzioni e compiti della struttura, le potenzialità degli apparati in dotazione ed in corso di evoluzione tecnologica, sottolineando l’importanza della stessa per l’attività di ricerca e soccorso.

Il Comandante Generale si è poi recato in visita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Dott. Giuseppe Volpe.

La visita del Comandante Generale è proseguita nel limitrofo Compartimento marittimo di Brindisi.

Nei prossimi giorni l’Ammiraglio Pettorino si recherà nel Compartimento marittimo di Gallipoli, dove avrà modo di incontrare tutto il personale dei numerosi Uffici marittimi del Salento, una delle zone del litorale pugliese più impegnative per complessità e consistenza dell’attività operativa svolta.

Leggi anche: