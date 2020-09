GNV: DAL 15 OTTOBRE ENTRANO IN FLOTTA DUE UNITÀ RO-PAX A POTENZIAMENTO DEL COMPARTO MERCI

Scritto da Redazione commerciale, Diporto, Italia, Logistica, Nautica, News, Trasporti, Turismo

La Compagnia noleggia per un anno le navi Forza e Tenacia per rafforzare le linee con la Sicilia

Genova – GNV annuncia il potenziamento delle linee da e per la Sicilia grazie al noleggio delle due navi Forza e Tenacia che entreranno a far parte della flotta della Compagnia a partire dal 15 ottobre.

Le due unità, costruite rispettivamente nel 2010 e nel 2008 presso i Nuovi Cantieri Apuania, ciascuna con una capacità di circa 2.500 metri lineari e circa 1000 passeggeri, e una velocità di 23 nodi sono dotate di scrubber di ultima generazione, in grado di garantire un ridottissimo impatto sull’ambiente.

Il noleggio fa parte di una serie di investimenti della Compagnia in termini di miglioramento del servizio, incremento della capacità e riduzione dell’impatto ambientale: «Con questi noleggi diamo continuità al potenziamento delle linee per la Sicilia – commenta Matteo Catani, CEO di GNV – Durante il periodo estivo abbiamo noleggiato due unità a supporto del traffico merci: oggi, l’ingresso di Forza e Tenacia sulla linea Genova – Palermo, con un successivo potenziamento anche sulle linee per Napoli e Civitavecchia, siamo in grado di garantire migliori transit time e capacità su tutte le direttrici di collegamento della Sicilia, con un ulteriore ottimizzazione del network di rotte».

Tale rafforzamento del network anticipa quanto era già stato pianificato con l’ingresso in flotta nella primavera del 2021 di una unità di nuova costruzione, attualmente in fase di realizzazione presso i Cantieri Visentini.

Fondata nel 1992, e oggi parte del Gruppo MSC, GNV è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo: con una flotta di 16 navi, la Compagnia opera 11 linee internazionali e 7 nazionali, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia e Marocco.

Leggi anche: