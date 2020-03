AdSP MLO-Coronavirus: Le Linee guida operative per il porto

A seguito delle riunioni del tavolo tecnico del Comitato di Igiene e Sicurezza congiunto porti di Genova e Savona, tenutesi in data 11 e 12 marzo 2020 alla presenza dei rappresentanti di ADSP, ASL, USMAF, imprese portuali, imprese ex art. 17 legge 84/94, imprese dell’Autotrasporto, OOSS, nonché a seguito dell’emanazione del DPCM del giorno 11 marzo 2020, vengono adottate linee guida operative al fine di individuare ulteriori specifiche misure precauzionali a tutela della salute nei luoghi di lavoro, fermi restando i doveri di valutazione del rischio in capo ai datori di lavoro

Con la prescrizione di tali misure, da adottarsi uniformemente in tutti i terminal e per tutti i settori – commerciale, industriale e tecnico nautico – i porti mantengono l’operatività anche in questo frangente emergenziale.

Linee Guida Covid-19 del 12.03.2020 - Settore Commerciale (pdf – 337.96 Kb )

Linee Guida Covid-19 del 12.03.2020 – Settore Industriale (pdf – 338.14 Kb )

Vista la rapida evoluzione degli eventi, si raccomanda di visitare regolarmente la sezione dedicata agli AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS.

