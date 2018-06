J/70 European Championship 2018: Enfant Terrible-Adria Ferries non teme l’Oscurity

VIGO – Seconda giornata di regate a Vigo per il Campionato Europeo J/70, organizzato da J/70 Spain con la collaborazione di J/70 International Class Association e ospitato dal Real Club Náutico De Vigo.

I sessantotto team presenti sulla linea di partenza hanno affrontato anche oggi condizioni di mare formato e vento teso, talvolta oltre i 20 nodi, che hanno messo a dura prova anche gli equipaggi più titolati. Continuano a portare alto il nome di J/70 Italian Class i sette team italiani presenti sul campo di regata, che registrano prestazioni costanti e, in molti casi, entro la top-ten.

Quella odierna è stata un’altra giornata d’oro per Enfant Terrible-Adria Ferries che, con parziali di 1-3-6, accorcia a soli 2 punti la distanza dai leader della classifica provvisoria, i campioni del mondo in carica a bordo di Relative Obscurity di Peter Duncan, con il tandem Victor Diaz de Leon – Willem van Waay alle scelte tattiche e alle scotte.

“Non possiamo che essere felici di come stia andando il campionato finora, siamo sempre stati costanti nei piazzamenti e questo è molto importante per riuscire a far bene nell’evento. I campioni del mondo in carica sono estremamente veloci sul campo di regata, ma ci sentiamo in grado di tenergli testa e stiamo riducendo il loro margine di vantaggio su di noi. L’unico rammarico della giornata di oggi arriva dalla regata conclusiva, che avremmo potuto concludere al terzo o quarto posto, se non fosse stato per una straorza che ci ha fatto perdere qualche posizione” ha commentato Alberto Rossi, armatore e timoniere di Enfant Terrible-Adria FerriesMigliora di una posizione rispetto a ieri, salendo quindi al decimo posto in classifica generale, Petite Terrible-Adria Ferries di Claudia Rossi, che oggi conclude due prove entro la top ten (9-9-30) ma che fatica ancora a trovare il ritmo che da sempre ha contraddistinto l’equipaggio guidato dalla giovane campionessa europea.

Le regate riprenderanno domani alle 12.00, in condizioni meteorologiche di vento testo e mare formato che dovrebbero rispecchiare quelle odierne. Il Comitato di Regata potrà dare il via ad un massimo di tre prove, portando a nove il totale della serie, su un massimo di tredici regate previste nel corso dell’evento che giungerà a conclusione sabato 16.

A bordo di Petite Terrible-Adria Ferries, a Vigo regatano Claudia Rossi, Michele Paoletti, Simone Spangaro, Matteo Mason e Gaia Ciacchi. Enfant Terrible-Adria Ferries scende in acqua con Alberto Rossi, Branko Brcin, Tano Felci, Stefano Rizzi e Bianca Crugnola.

