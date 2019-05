Nuove connessioni intermodali per il terminal Contship a Ravenna

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News, Trasporti

Le connessioni intermodali del terminal TCR continuano ad espandersi. Hannibal offre un nuovo collegamento con il gateway ravennate

Si conferma la vocazione all’intermodalità del Gruppo Contship sia essa in relazione ai traffici marittimi sia in quelli continentali. Rispetto a questi ultimi TCR (Terminal Container Ravenna), in partnership con Hannibal, offre una nuova opportunità al territorio del Ravennate, subito colta da importanti aziende del territorio che nel corso del 2019 hanno intrapreso relazioni commerciali con il nord Europa, in particolare Rotterdam.

Il collegamento è reso possibile grazie ai servizi ferroviari offerti dall’ MTO del Gruppo Contship, che collegano Ravenna, attraverso il terminal RHM locato a Melzo (Milano), alle importanti aree produttive del centro e nord Europa.

L’intermodalità sta diventando un aspetto sempre più rilevante per il terminal container ravennate che con il suo impianto ferroviario dotato di cinque binari e due carri ponte al quale si affianca un’ampia area di stoccaggio, è in grado di offrire ampie soluzioni intermodali.

Esempio perfetto di come coniugare sviluppo, sostenibilità ed efficientamento della supply chain per l’implementazione di servizi logistici sempre più integrati e vicini alle esigenze del cliente.

