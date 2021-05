CRN COMUNICA I PRIMI DETTAGLI PROGETTUALI DEL BESPOKE YACHT M/Y 142 52m

Linee esterne sofisticatamente sportive e ampi spazi “en plein air” per il nuovo 52metri su misura

Ancona– CRN svela il concept del progetto M/Y 142, completamente personalizzato e artigianale, in costruzione presso il cantiere navale di Ancona. Il nuovo 52 metri è frutto della collaborazione tra CRN, lo studio di yacht design Omega Architects, che ne ha disegnato gli esterni, e lo studio di architettura Massari Design, che ne cura gli interni.

Con i suoi 52 metri di lunghezza, un baglio di 9 mt e un gross tonnage di 499, il nuovo bespoke yacht si sviluppa su quattro ponti e può comodamente accogliere a bordo fino a 10 ospiti nella suite armatoriale posta nel main deck e nelle 4 cabine VIP situate nel lower deck.

Completamente in alluminio, CRN M/Y 142 è un’opera sartoriale che coniuga la migliore tradizione artigiana italiana e una qualità progettuale e costruttiva che recepisce la visione e le specifiche richieste dell’armatore. Il risultato è uno yacht dalle linee esterne tese e slanciate che, insieme alla prua quasi verticale, ne esprimono la personalità sportiva e dinamica.

Grandi finestrature scure a tutta altezza, sul ponte principale e sull’upper deck, si uniscono in un continuum visivo che segue l’elegante architettura esterna dello yacht, offrendo panorami mozzafiato infiniti e salvaguardando al contempo la privacy. Anche la timoneria è dotata di tre ampie vetrate che valorizzano la linea esterna dando continuità spaziale e visiva senza interruzione.

Il ponte principale presenta, a poppa, i tipici archi a firma dello yacht designer Frank Laupman, che proteggono il ponte e consentono viste laterali e di poppa in posizione comodamente seduta.

Il superyacht è caratterizzato da grandi e confortevoli spazi all’aria aperta, connotati da una forte relazione tra gli ambienti esterni e gli ampi e luminosi volumi interni che crea così una fusione tra indoor e outdoor per un’impareggiabile esperienza di crociera.

Gli ambienti interni esprimono linearità e pulizia delle forme e sono concepiti come spazi accoglienti e caldi. Caratterizzati da un senso di forte spazialità, gli interiors rivelano una concezione evoluta e contemporanea dell’abitare e si distinguono per un carattere unico e sofisticato.

CRN ha attualmente in costruzione altri 3 bespoke yacht: CRN M/Y 138 62 metri, CRN M/Y 139 72 metri e CRN M/Y 141 60 metri.