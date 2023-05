LR, SDARI e MAN ES uniscono le forze sulla nave portacontainer a doppia alimentazione di ammoniaca per MSC

(Protocollo d’intesa è stato firmato presso l’Ufficio di MSC a Sorrento con rappresentanti di SDARI: (da sn a dx) Niels B. Clausen, Senior Manager, Engine & System Application MAN ES; Giuseppe Gargiulo, Head of Newbuilding, MSC; Nick Brown, CEO, LR; SDARI intervenuto a distanza)

Sorrento, Italy. Lloyd’s Register (LR), Mediterranean Shipping Company (MSC), Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI) e MAN Energy Solutions (MAN-ES) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per un progetto di una nave portacontainer MSC operativo per il dual-fuel ad ammoniaca.

Nell’ambito del MOU, una specifica tecnica e i documenti di progettazione associati saranno sviluppati per una variante del progetto di nave portacontainer da 8200 Teu a doppia isola di SDARI, per una nave appaltata da MSC al Registro di Classificazione Navale LR.

Ciò consentirà a MSC, uno dei principali vettori di container al mondo, di avere la possibilità di adottare l’ammoniaca come principale carburante per la propulsione a zero emissioni di carbonio per i futuri contratti di nuova costruzione. Nell’ambito del progetto, SDARI preparerà le specifiche e la documentazione di progettazione della variante dual-fuel ad ammoniaca, mentre LR verificherà che il progetto sia conforme agli standard di sicurezza e alle regole relative all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile marino.

MAN-ES fornirà i dati per la progettazione del motore e l’approvvigionamento di carburante con ammoniaca e i sistemi di abbattimento delle emissioni.

Visto sempre più come uno dei combustibili alternativi più promettenti per sostenere la transizione energetica marittima, l’ammoniaca non emette CO2 quando viene bruciata, e la sua stabilità e il rapporto energia/volume relativamente ragionevole creano opportunità per il trasporto a lunga distanza.

Nick Brown, CEO, Lloyd’s Register, ha dichiarato: “LR è lieta di unirsi a questo progetto storico con MSC, SDARI e MAN Energy Systems per il nuovo design della nave portacontainer a doppia alimentazione di ammoniaca di MSC. L’applicazione dell’ammoniaca come combustibile marino per il settore delle navi portacontainer sarà cruciale per il nostro settore per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dall’IMO e questa collaborazione tra le catene di approvvigionamento segna un passo fondamentale nella transizione energetica dell’industria marittima”.

Giuseppe Gargiulo, Head of Newbuilding, MSC ha dichiarato: “La collaborazione proattiva tra operatori navali, progettisti navali, costruttori di navi e motori non è mai stata così importante. MSC è lieta di entrare in questo progetto per valutare se i combustibili a zero emissioni di carbonio come l’ammoniaca possono essere adottati in sicurezza e l’impatto che avranno sul funzionamento della nave”.

Wang Gangyi, Cto di SDARI, da remoto, ha dichiarato: “In base a questo MOU, produrremo la soluzione tecnica per una variante dual fuel ad ammoniaca del nostro progetto di portacontainer da 8.200 Teu per MSC, una Compagnia di shipping leader a livello mondiale. Progetti come questo sono fondamentali per aiutarci a valutare i rischi e le opportunità dell’utilizzo dell’ammoniaca per la propulsione e per condividere questi insegnamenti attraverso la catena di approvvigionamento marittimo”.

Bjarne Foldager, Head of 2-tempi, MAN Energy Solutions ha dichiarato: “Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del nostro settore in tempo, dobbiamo esaminare attentamente tutte le soluzioni di carburante. Far parte di questo protocollo d’intesa con MSC, SDARI e LR è in linea con il nostro scopo strategico, fornire soluzioni di decarbonizzazione per i nostri partner di fiducia e consolida l’impegno del settore a ridurre le emissioni”.

