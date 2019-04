AL VIA OGGI A HYÈRES, LA 51ESIMA EDIZIONE DELLA SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE

Inizia oggi – lunedì 29 aprile 2019 – la 51esima edizione della Semaine Olympique Française (Settimana della vela olimpica francese) grazie alla quale Hyères, gioiello storico della Costa Azzurra, vibrerà ancora una volta al ritmo delle numerose vele sfreccianti sull’acqua.

Ogni anno, la Semaine Olympique Française accoglie circa 800 concorrenti provenienti da 60 paesi diversi. Quest’anno regateranno nelle acque della città francese i migliori atleti olimpici nel pieno della preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La compagine italiana si presenta a Hyères a ranghi ridotti a causa dei molti impegni ravvicinati che vedranno impegnati la maggior parte degli atleti italiani come l’Europeo 470 che si disputerà a Sanremo, in Italia, dal 6 al 14 maggio; l’Europeo Finn che si terrà ad Atene, in Grecia, dal 10 al 18 maggio e l’Europeo 49er, 49er FX e Nacra 17 che si svolgerà a Weymouth, in Gran Bretagna, dal 13 al 19 maggio.

Pertanto, sono partiti per Hyères solo gli azzurri della classe RS:X, sia maschile che femminile, i quali avevano saltato la tappa di World Cup Series di Genova per partecipare al concomitante Europeo di classe tenutosi a Palma di Maiorca.

Nello specifico sono presenti 9 atleti azzurri:

Mattia Camboni (G.S. Fiamme Azzurre), Daniele Benedetti (S.V. Guardia di Finanza), Carlo Ciabatti (CV Windsurfing C. Cagliari), Luca Di Tommasi (LNI Civitavecchia), Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia) e Nicolò Renna (CS Torbole) per gli RS:X maschili e

Marta Maggetti (S.V. Guardia di Finanza), Veronica Fanciulli (C.S. Aeronautica Militare) e Giorgia Speciale (CC Aniene) per gli RS:X femminili.

Il programma dell’evento prevede per oggi – lunedì 29 aprile – le prime regate di qualificazione e alle 18:00 la cerimonia di apertura della 51esima Semaine Olympique Française. Le regate di qualificazione andranno avanti fino a mercoledì 1° maggio per lasciare poi spazio alle regate finali nei giorni dal 2 al 4 maggio.

Per rimanere aggiornati sulla regata, si può visitare il sito ufficiale dell’evento al seguente link: http://evenements.ffvoile.fr/sof2019gbr/.

Foto: Martina Orsini

