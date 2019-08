MOTONAUTICA: gli appuntamenti del mese di agosto

Sarà un agosto di gare per la Motonautica che non si ferma nel mese più caldo dell’anno

Ecco i prossimi appuntamenti, in programma per Circuito e Radiocomandata

Si parte con la Motonautica Radiocomandata, che vede in corso, da oggi fino a sabato 10 agosto, a LOVADINA (Treviso), il Campionato Mondiale dei modelli classe M.

Organizzatore della manifestazione è il Club Mot. Radiocomandata Dilettantistica. Circa 220 piloti partecipanti provenienti da 22 diverse nazioni, impegnati sul lago Le Bandie con i loro radiomodelli nelle numerose classi in gara. Il programma orario prevede gare ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con termine sabato alle ore 15.00.

Nel Circuito, dal 25 al 26 del mese, alcuni piloti azzurri di motonautica Circuito saranno impegnati in Puglia, a BRINDISI, in vista della 3^ tappa del Mondiale di F2 (sulle 5 previste a calendario) e della 3^ e penultima tappa del Campionato Italiano Formula Junior Elite.

La manifestazione di Brindisi, organizzata dal Circolo Nautico Porta d’Oriente, vedrà in azione anche i piloti della classe F4 impegnati nell’Europeo in tappa unica (valido dunque per l’assegnazione del titolo 2019).

Dal 25 al 26 agosto, A TERNOPIL (Ucraina), si disputerà invece l’Hydro GP, valido quale 4^ tappa del Mondiale della F/500 (sulle 5 previste a calendario), 2^ e penultima tappa del Mondiale F/125 e 3^ e ultima tappa del Mondiale F/250.

Cinque i piloti azzurri partecipanti: nel Mondiale F/500, il piacentino Giuseppe Rossi (Circolo Nautico Chiavenna); nel Mondiale F/250, Claudio Fanzini (portacolori dell’Effeci Racing Team e leader della classifica provvisoria), il cremonese Andrea Ongari (secondo nella classifica provvisoria) e il piacentino Marco Malaspina, che corrono entrambi per il Circolo Nautico Chiavenna.

A rappresentare i colori italiani nella tappa del Mondiale F/125 ci sarà infine Luca Finotti, il monticellese della AD Motonautica San Nazzaro.

Il Mondiale F/500 si concluderà a Jedovnice (Repubblica Ceca) il 6-8 settembre, contestualmente al Mondiale della F/125.

Ulteriori info su: www.uim.sport.

