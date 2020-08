ITALIANI GIOVANILI SINGOLI: OPTIMIST A MALCESINE E WINDSURF A TORBOLE – DAY 1

Sull’alto lago di Garda primo giorno ricco di regate per flotte record di giovani velisti

Optimist a Malcesine: tre prove al mattino con vento medio

Techno 293 e RSX Youth a Torbole: l’Ora entra forte nel pomeriggio e fa divertire tutti

ITALIANO OPTIMIST A MALCESINE

Iniziato nel segno del vento gardesano il Campionato Italiano Optimist, che in questa stagione particolare, per la prima volta in 11 anni a causa della pandemia si disputa separato dalle altre classi giovanili. Da oggi e fino al 30 agosto, la Fraglia Vela Malcesine ospita ben 149 iscritti tra i velisti Optimist Under 16 (nati tra il 2005 e il 2009).

Il Comitato di regata ha scelto di dare la partenza al mattino ed ha avuto ragione: sono state portate a termine tre prove con la flotta divisa in due batterie, con un vento da Nord variabile e insidioso. Tre primi di manche diversi nella flotta Blu: Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine), Tommaso De Fontes (NIC Catania) e Erik Scheidt (CV Torbole), mentre nella flotta Gialla Quan Adriano Cardi (LNI Ostia) ha vinto le prime due prove e nella terza si è imposto Alberto Avanzini (CN Bardolino).

In testa alla classifica generale dopo tre prove troviamo Alessio Cindolo (YC Italiano) decisamente il più regolare e soprattutto più bravo a gestire l’ultima prova sul calo del vento. Alle sue spalle, in seconda posizione Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestina) e al terzo Alex Demurtas (FV Riva). Tra le ragazze in testa Rebecca Geiger (CV Muggia) che precede Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano) e Silvia Adorni (CC Roggero di Lauria).

DICHIARAZIONI

Marcello Meringolo (Tecnico Classe Optimist) – Siamo partiti molto bene con tre prove molto combattute. Il vento da nord ha tenuto oltre gli orari previsti e siamo riusciti a portare a casa tutte le prove già al mattino, grazie al buon lavoro del CDR e della Staff della FV Malcesine. In testa con merito Alessio Cindolo dello YC Italiano il più regolare nelle tre prove, e tra le ragazze Rebecca Geiger del CV Muggia. Domani alle 8 siamo tutti sulla linea di partenza per la seconda giornata.

ITALIANI GIOVANILI WINDSURF A TORBOLE

Prima giornata perfetta per il Campionato Italiano Giovanile singoli FIV iniziato per le tavole a vela Techno 293 al Circolo Surf Torbole giovedì 27 agosto con le prime tre prove, disputate nel primissimo pomeriggio con il caratteristico vento da sud “ora”, che ha toccato anche i 18-20 nodi per poi stabilizzarsi sui 12-14. Numeri record con 140 iscritti suddivisi nelle quattro categorie under 13, under 15, under 17 e under 19, tutti partiti separatamente in un campo di regata posizionato – così come oramai è norma sulla sponda trentina del lago di Garda, con le boe elettriche ad ancoraggio virtuale GPS e telecomandate.

I partecipanti, provenienti da tutta Italia- dalla Sicilia e Sardegna al Friuli Venezia Giulia e Liguria citare gli estremi, hanno risentito della mancanza di eventi in questa particolare stagione agonistica, ma hanno voluto esserci all’appuntamento più importante dell’anno per la vela giovanile italiana, che assegnerà domenica 30 agosto i titoli tricolori. Da segnalare il ligio rispetto delle normative anti-Covid da parte di tutti i partecipanti e coach, nonchè degli addetti ai lavori, che permette di svolgere le attività in sicurezza e serenità.

DICHIARAZIONI

Mauro Covre (Tecnico FIV giovanile) – La cosa più evidente è che le poche regate disputate in questa stagione hanno rallentato molti meccanismi negli atleti, che erano in precedenza automatismi; quindi si sono notate scelte tattiche e strategiche non sempre tempestive ed appropriate: questo giustifica l’altalenarsi dei risultati parziali di molti e in tutte le flotte. Il vento è stato buono anche se non costante, ma sono state fatte comunque tre belle regate, senza bordi obbligati, lasciando all’interpretazione dei regatanti il campo di regata”.

Domani venerdì partenza alle ore 12:30

Le regate in dettaglio

Flotta under 19 Techno Plus (24 partecipanti)

La campionessa di casa Sofia Renna portacolori del Circolo Surf Torbole, in gara nella categoria under 19, è scattata subito in testa della classifica assoluta, infilando due primi e un quarto, contro i due secondi e il settimo del genovese (Yacht Club Italiano) Luca Franchi, al secondo posto della classifica provvisoria 5 punti dietro. Ad un solo punto il palermitano Alessandro Giangrande (CCR Lauria).

Flotta under 17 (35 partecipanti)

Con un secondo e due primi domina Alessandro Graciotti dello storico SEF Stamura di Ancona, mentre al secondo posto, 10 punti dietro con 4-5-5 parziali è il cagliaritano (WiIndsurfing Club Cagliari) Alessandro Melis ad inseguire; terzo provvisorio Francesco Forani dell’Adriatico WInd Club Ravenna (3-7-7).Prima femmina, dodicesima assoluta, Aurora Asturi (Nauticlub Castelfusano, lago di Bracciano).

Flotta under 15 (51 partecipanti)

Con tre secondi è in testa Giulio Orlandi (SEF Stamura), che precede di 6 punti il laziale (CS Bracciano) Tiberio Riccini, che nel momento in cui sarà applicato lo scarto (dopo la quarta regata)potrà balzare in avanti, forte delle due vittorie in regata 2 e 3, dopo il decimo della prima prova. Terzo il sardo Enrico Niola (Windsurfing Club Cagliari). Carola Colasanto del Tognazzi Marine Village guida la classifica femminile dopo un sesto, un decimo e un nono.

Flotta under 13 (28 partecipanti)

Il portacolori del circolo organizzatore Circolo Surf Torbole Mathias Bortolotti è in testa nella flotta dei più giovani under 13 con tre ottime regate: dopo un terzo ha realizzato due primi ed è in vantaggio di 4 punti sul napoletano Ernesto De Amicis (1-5-3). Terzo provvisorio il ravennate Matteo Montanari (5-2-4, Adriatico Wind Club Ravenna). Prima femmina, ottima sesta assoluta, la laziale (Lega Navale Ostia) Alice Evangelisti.

