Assemblea FederCanoa, mancata elezione per Andrea Bedin

Nel caldo anomalo di settembre, si sono svolte alla Fiera di Roma le elezioni in modalità “Covid-19” del governo nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), l’Ente sportivo nazionale che rappresenta l’Italia in tutte le competizioni continentali e mondiali e preposto alla promozione degli sport di pagaia in tutto il territorio nazionale.

Elezioni di fuoco, e non solo per le temperature, perché per gli esiti nella componente Consiglieri in rappresentanza delle associazioni e società affiliate erano molto incerti alla vigilia per un nuovo regolamento elettorale che permette ai votanti di esprimere fino a sette preferenze (fino allo scorso giugno si poteva esprimere una singola preferenza) e di delegare il voto oltre i confini regionali.

Con n. 74 voti Andrea Bedin, 45enne dirigente veneziano con origini pontine, non è riuscito ad essere eletto e per il quadriennio 2021-2024 non sarà membro del Consiglio Federale FICK.

“Non ero tra i favoriti e il contributo della canoa veneta, insieme al riconoscimento del mio operato da parte di molti club in tutta Italia (organizzatore di due Europei e un Mondiale), non sono bastati per arrivare tra i primi” – afferma Andrea Bedin.

“Manterrò inalterato il mio impegno perché la canoa mi dato molto come atleta, come tecnico e come dirigente, anche se ora le mie attenzioni saranno rivolte principalmente alle attività nella Regione del Veneto e in prospettiva dell’organizzazione dei Mondiali di canoa Auronzo 2023” – continua Bedin.

“Ringrazio quanti mi hanno sostenuto, in primis la mia famiglia e il mio club, la Venice Canoe & Dragon Boat asd, e i tanti amici che credono nella mia grande voglia di migliorare il mondo della canoa e della pagaia italiana, perché diventi sempre più conosciuta e praticata” – conclude Andrea Bedin, membro anche dell’associazione Panathlon Club di Venezia e della Sezione di Venezia dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri D’Italia.

