UN TUFFO MOZZAFIATO IN UN MARE DI EMOZIONI. FPT INDUSTRIAL È OFFICIAL TECHNICAL PARTNER DELLA FINALE DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES

Torino-FPT Industrial prosegue la propria collaborazione tecnica con Red Bull partecipando nel ruolo di Official Technical Partner all’ultima gara di qualificazione e alla finale della Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato mondiale di tuffi da grandi altezze, che si svolgeranno a Polignano a Mare (Bari, Italia) rispettivamente dal 21 al 22 e dal 25 al 26 settembre

Dopo Red Bull Wake The City, la spettacolare competizione di Wakeboard Cable che si è svolta alla Darsena di Milano il 4 settembre riscuotendo un enorme successo di pubblico e che vedeva FPT Industrial nel ruolo di Official Technical Partner, il Brand sarà ancora una volta partner di un evento adrenalinico ad altissimo tasso di emozioni, fornendo i motori delle imbarcazioni di supporto impiegate durante la gara.

Creata e organizzata da Red Bull a partire dal 2009, la Red Bull Cliff Diving World Series è una competizione internazionale di tuffi da grandi altezze, durante la quale atlete ed atleti, in numero molto limitato e divisi nelle due categorie Divers e Wildcard Divers, si sfidano tuffandosi da una piattaforma posta ad altezze variabili tra 26 e 28 metri dal pelo dell’acqua. L’edizione di quest’anno comprende 18 gare più il Gran Finale che decreterà la campionessa e il campione 2021.

L’ultima gara di qualificazione e la finalissima si svolgeranno in Italia, nella meravigliosa arena naturale di Polignano a Mare, che per ben sette volte è stata teatro di questa vertiginosa sfida e “casa” europea di questo sport. Qui i tuffatori, per raggiungere il trampolino, devono percorrere a piedi il centro storico, attraversare il soggiorno di una casa privata e finalmente raggiungere nuovamente la piattaforma montata su un attico.

FPT Industrial fornirà la barca che ospiterà i quattro membri della giuria, una DC 10 costruita dai Cantieri Dellapasqua ed equipaggiata con due motori FPT N40 250 E diesel Common Rail a gestione elettronica, 4 valvole per cilindro, da 184 kW, a bassissime emissioni inquinanti, rumorosità e vibrazioni, ideali per ogni tipo di imbarcazione da diporto fino a 12 metri. Anche la barca hospitality, dalla quale gli atleti possono osservare lo svolgimento della gara, sarà fornita da FPT Industrial. Si tratta in questo caso di un modello Maine 530 dei Cantieri Estensi dotato di due motori diesel FPT N67 450 N da 331 kW, che garantiscono ottime prestazioni, pesi ed ingombri limitati, oltre ad un ridotto impatto ambientale. Sono quindi anch’essi indicati per qualsiasi tipologia di imbarcazioni da diporto fino a 17 metri.

Il Brand sarà inoltre presente con un proprio stand nel villaggio ospitalità, dove esporrà un vero e proprio gioiello della propria gamma di motori marini, il C16 1000 da 735 kW, ideale per yacht e barche da pesca sportiva fino a 20 metri e attuale detentore del record mondiale di velocità su acqua, stabilito nel marzo 2018 sul Lago di Como con 277,5 km/h. Lo stand FPT Industrial si trova in Largo Gelso, 20.

“Dopo la fantastica esperienza alla Darsena di Milano, nella quale abbiamo fornito, attraverso i nostri motori per la Power Generation, l’energia a supporto dell’evento – il cable system per gli atleti in gara, la musica e le luci per l’evento -, siamo felici e orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Red Bull per un evento che ha come protagonisti lo sport e il mare, fornendo alcune imbarcazioni motorizzate da FPT Industrial per la giuria e gli atleti”, dichiara Carlo Moroni, Head of Communication FPT Industrial. “Nel nostro ruolo di fornitori di motori marini, crediamo sia fondamentale promuovere la loro performance e la loro sostenibilità, valori condivisi anche in questa manifestazione, dove accanto agli atleti che si lanciano da vette altissime esiste una intera organizzazione volta a ridurre al massimo l’impatto ambientale di questo appuntamento unico”.

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di 800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli. Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fptindustrial.com.