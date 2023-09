XV edizione “Student Naval Architect Award”: il Gruppo d’Amico e la Royal Institution of Naval Architects premiano Angelo Arena

Presso villa Cambiaso è stato conferito il prestigioso riconoscimento internazionale al neolaureato in Ingegneria Navale dell’Università di Genova per una tesi che ha lo scopo di implementare un metodo ibrido per il calcolo della sezione trasversale radar di strutture complesse

Royal Institution of Naval Architects – associazione internazionale professionale degli ingegneri navali fondata a Londra nel 1860 – in collaborazione con il Gruppo d’Amico, ha conferito in data odierna Il RINA-d’Amico “Student Naval Architect Award” ad Angelo Arena, neolaureato in Ingegneria navale presso l’Università di Genova.

Lo “Student Naval Architect Award” viene conferito dalla Royal Institution of Naval Architects in più di 30 Università nel mondo, tra cui la storica Università degli Studi di Genova, selezionata per la sua grande tradizione e collaborazione con il mondo navale.

Angelo Arena ha ottenuto il Premio con una tesi dal titolo “Implementazione di un metodo nel dominio del tempo per il calcolo della sezione trasversale radar di strutture navali attraverso tecniche di simulazione ibride”, un elaborato che si è posto l’obiettivo di implementare un metodo ibrido per il calcolo della sezione trasversale radar di strutture complesse; tale parametro risulta di fondamentale importanza per definire la rilevabilità di un mezzo marino attraverso sistemi radar.

In particolare, sono stati utilizzati il Metodo dei Volumi Finiti nel Dominio del Tempo (Finite Volume Time Domain, FVTD), appartenente alla categoria delle tecniche full wave, ed il Metodo della Fisica Ottica nel Dominio del Tempo (Time Domain Physical Optics, TDPO), il quale fa parte, invece, delle tecniche asintotiche. Dopo aver sviluppato e validato il codice del metodo TDPO nello stesso linguaggio di programmazione del metodo FVTD in presenza di oggetti canonici e strutture navali semplificate, si è giunti, infine, all’integrazione dei due metodi.

Nella stessa occasione UNIGE ha consegnato anche il premio The Royal Institution of Naval Architects – Ian Telfer prize ad Ahmed Gamal Hamed Elkafas per il suo articolo “Assessment of Technical and Environmental Performance of Marine Alternative Fuels for Container Ships”. Il Premio Ian Telfer, in memoria dello storico membro dell’Istituzione da cui prende il nome, riconosce il miglior articolo pubblicato su temi legati all’energia o all’ambiente da un autore di età inferiore ai 35 anni.

La cerimonia si è svolta presso la storica dimora nobiliare del comune di Genova villa Cambiaso, sede della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova. L’evento ha visto la partecipazione del Prof. Giorgio Roth Preside della Scuola Politecnica UNIGE, del Prof. Michele Viviani Direttore del DITEN e della Prof.ssa Paola Gualeni dell’Università di Genova, di rappresentati della Royal Institution of Naval Architects con il dott. Mr. Giuseppe Gigantesco, Director, Professional Affairs e dell’Ing. Mr. Maurizio d’Amico membro del Board of the Trustees, e del dott. Lorenzo d’Amico, d’Amico Group Insurance Director insieme agli studenti iscritti agli ultimi anni del corso magistrale.

La storica vicinanza del Gruppo d’Amico alle realtà accademiche marittime è volta a costruire, assieme a giovani con una formazione d’eccellenza e alle istituzioni di livello internazionale, il futuro dello shipping. Al fine di promuovere e favorire lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche nell’ambito della progettazione e della costruzione navale, nel corso del tempo è stata consolidata la collaborazione con la Royal Institution of Naval Architects, l’associazione internazionale professionale degli ingegneri navali fondata a Londra nel 1860, e con il Dipartimento di Ingegneria Navale dell’Università di Genova (DITEN).

Nel corso dell’evento il dott. Giuseppe Gigantesco, Director, Professional Affairs del RINA ha discusso delle sfide future che attendono l’architettura navale e dei cambiamenti che stanno ridisegnando l’industria navale in un’era, caratterizzata da rapidi progressi tecnologici e sfide ambientali senza precedenti. Tra le principali sfide, l’urgente necessità di ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo dal momento che il settore navale è uno dei maggiori responsabili delle emissioni globali di gas serra, l’avvento della digitalizzazione per migliorare il livello di sicurezza, ottimizzare le prestazioni e semplificare le operazioni e l’emergere di nuove rotte commerciali.

“La Royal Institution of Naval Architects desidera ringraziare l’Università di Genova, la facoltà di Ingegneria Navale per la calorosa accoglienza e l’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione di quest’anno” ha dichiarato Chris Boyd, Chief Executive della Royal Insitution of Naval Architects. “Questo prestigioso riconoscimento è un risultato molto importante per molti studenti che premia i risultati raggiunti e riconosce i più alti standard di rendimento.

Questo rapporto trilaterale tra l’Istituzione, il Gruppo d’Amico e l’Università di Genova crea un ecosistema dinamico nel quale il mondo accademico, le istituzioni di settore e gli operatori del settore collaborano per far progredire la conoscenza, l’innovazione e le migliori applicazioni nel campo dell’ingegneria navale e dell’industria navale. Lavorando insieme, contribuiamo allo sviluppo di professionisti qualificati, di ricerca all’avanguardia e di soluzioni sostenibili a beneficio del settore. Siamo orgogliosi di aver consegnato il RINA-d’Amico Naval Architect Award ad Angelo Arena. È stato molto interessante presentare la nostra visione futura e discutere delle sfide future che attendono il nostro settore con particolare attenzione al tema della sostenibilità e digitalizzazione.

“Siamo orgogliosi di essere fondatori di questo prestigioso premio e di continuare a sostenere con i nostri partner questo riconoscimento che da anni punta a valorizzare il merito e il talento dei neoingegneri navali dell’Università di Genova. Il Gruppo d’Amico è da sempre attivo nella promozione dei percorsi formativi che con interesse e passione costruiscono le basi di quella che sarà la loro esperienza professionale nel settore dello shipping. Facciamo le nostre più vive congratulazioni ad Angelo Arena che con la sua tesi affronta un tema di vitale importanza per definire la rilevabilità di un mezzo marino attraverso sistemi radar” ha dichiarato il management di d’Amico Società di Navigazione.